La formica di fuoco in Sicilia, primo caso in Europa: i rischi

Si tratta del primo caso in tutta Europa. La formica di fuoco ha invaso la Sicilia: sono 88 i nidi trovati sull'Isola. Ecco quali sono i rischi.

La formica di fuoco, è una delle specie di formica più invasiva al mondo, ed è stata individuata anche in Sicilia, ben 88 nidi sono stati individuati sull’Isola, nello specifico nei pressi di Siracusa, ed è il primo caso ufficiale per l’Europa.

L’allarme è stato lanciato dalla rivista Current Biology ed è stato guidato da parte dell’Istituto spagnolo di Biologia evoluzionistico, alla ricerca ha contribuito anche l’Università di Catania.

Questa particolare specie è conosciuta anche come: “formica guerriera“, può diffondersi piuttosto rapidamente creando grossi impatti su: ecosistemi, agricoltura e salute umana. Mattia Menchetti dell’Ibe che ha guidato lo studio ha dichiarato: “Questa specie di formiche ha anche un importante impatto sugli ecosistemi naturali: è infatti un predatore, e nei luoghi in cui si insedia causa la diminuzione della diversità di invertebrati e piccoli vertebrati“.

Inoltre, continua il ricercatore: “Grazie al veleno contenuto nel loro aculeo e alle colonie che possono raggiungere centinaia di migliaia di individui, possono avere un impatto anche su animali giovani, deboli o malati“. La formica di fuoco è così soprannominata per via delle sue punture molto pericolose che possono portare gravi reazioni allergiche, questa specie è originaria del Sud America ma per via del vento e del commercio marittimo si è spostata molto velocemente in diverse parti del globo.

Dopo aver visto alcune foto scattate in Sicilia, i ricercatori si sono recati sul luogo per confermare l’identità delle formiche, e sono stati trovati 88 nidi in 4,7 ettari di terreno, ognuno abitato da numerose formiche operaie. Inoltre, parlando con alcuni abitanti della zona, si è scoperto che le prime punture risalgono addirittura al 2019.