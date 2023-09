Ponte sullo Stretto: crescono interesse ed aspettative sull’opera

Ponte sullo Stretto: sul web crescono sempre di più interesse e soprattutto aspettative sull'opera architettonica più dibattuta degli ultimi 20 anni.

La curiosità per una delle infrastrutture più discusse, e non soltanto all’interno del panorama politico italiano, crescono a dismisura: stiamo parlando del Ponte sullo Stretto.

Qualche giorno fa Geopop, progetto di divulgazione scientifica di Ciaopeople, ha pubblicato sul web una riproduzione in 3D di come si prospetta avverrà la realizzazione dell’opera: a conferma dell’interesse da parte di un’ampia fetta di pubblico, il video sul ponte ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni nel giro di qualche ora.

È ormai ben noto che il Ponte sullo Stretto rappresenti un’enorme sfida, anche da un punto di vista tecnologico, ed in particolar modo sia siciliani che calabresi – ma non solo – non potrebbero non guardare alla struttura con occhi e morali diversi, chiedendosi come sarà il ponte e quanto dureranno le fasi di lavoro della sua costruzione. D’altronde, si tratterà di più di 3 km sospesi sullo stretto di Messina che verranno realizzati dal general contractor Eurolink, con alla guida il Gruppo Webuild, per una delle strutture probabilmente più dibattute degli ultimi vent’anni.

È chiaro dunque come la curiosità si vada alimentando grazie soprattutto a video come quello appunto pubblicato da Geopop, in cui vengono passati in rassegna su tre dimensioni: torri, sistema di sospensione, fondazioni così come le possibili tempistiche di progettazione e realizzazione.

Oltretutto, ci si interroga sempre più anche su quali potrebbero (o dovrebbero, in base ai punti di vista) essere i risvolti post-inaugurazione dell’opera, come l’inevitabile rafforzamento delle reti infrastrutturali di Sicilia e Calabria.