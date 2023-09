Catania, 72enne rischia annegamento alla Playa: salvato dai bagnanti

Le grida di aiuto di un anziano in difficoltà hanno allertato dei bagnanti alla Playa: di seguito i dettagli sulla vicenda.

Durante la giornata di ieri, intorno alle ore 12:00, le urla di un anziano in difficoltà hanno allertato dei bagnanti alla Playa, vicino al villaggio San Leonardo.

Si è trattato di un uomo di 72 anni che stava annegando tra le onde: alcune persone sono così entrate in acqua per cercare di aiutarlo. Il malcapitato è poi stato portato sulla battigia ormai cianotico, ma sul posto è subito intervenuto un medico, il dottor Cristian Romano, che ha effettuato un tentativo di rianimazione che ha salvato la vita al 72enne. L’anziano è stato trasferito presso l’ospedale di Lentini per accertamenti.

Un simile evento era già successo due giorni fa, nei pressi del lido dell’Aeronautica Militare.