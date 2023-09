Bonus scuola: tutte le agevolazioni per il nuovo anno di studio

Bonus scuola: costi alti per gli studenti e le famiglie. Nell'articolo si riportano tutti i bonus, le agevolazioni e gli esoneri previsti per l'anno scolastico 2023/2024.

Bonus Scuola: le scuole e le università ricominciano in questi giorni in tutta Italia. Questo vuol dire che le famiglie dovranno far fronte e nuove spese di studio che sono stimate intorno a 1.200 euro per ogni studente. Nell’articolo si riportano tutte le agevolazioni e i vantaggi a cui si può accedere per ammortizzare l’impatto delle spese di studio.

Bonus scuola: tutte le opportunità

La prima accortezza da adottare riguarda i libri da comprare, spesso la voce più onerosa dell’anno scolastico. Si consiglia di prenderli usati per avvalersi di forti sconti. In secondo luogo, si può fare ricorso ad una agevolazione specifica: il bonus libri scuola 2023-2024. Si tratta di un contributo erogato sotto forma di voucher valido per studenti di medie e superiori.

Per gli studenti universitari fuori sede è possibile detrarre una parte delle spese di affitto avvalendosi del modello 730/2023. La detrazione ha il limite di 2633 euro e consente di recuperare (sotto forma di rimborso Irpef) fino a 500 euro.

I bonus

Bonus trasporti: valido per studenti con un ISEE inferiore a 22.000 euro che assegna un bonus di 60 euro da spendere in abbonamenti.

Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore a 22.ooo euro persiste il completo esonero totale dai contribuiti universitari e dalle corrispettive tasse rateizzate.

Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE compreso fra i 22.000 e i 30.000 euro sono previsti sconti nelle tasse universitarie da pagare.

Bonus cultura e 18app

Bonus scuola: 100 e lode. Per chi otterrà la lode all’esame di maturità si potrà accedere ad un bonus erogato dal governo, per un totale di circa 80 euro.

Per gli studenti che quest’anno hanno compiuto 18 anni, inoltre, è ancora valido il bonus cultura per l’assegnazione di 500 euro da spendere in libri, musica ed eventi culturali.

Esistono, poi, le carte IoStudio del Miur, che possono essere richieste dagli studenti per usufruire di vantaggi e agevolazioni offerte dai partner nazionali e locali.

Infine, le borse di studio offerte da università, scuole ed enti locali rappresentano un valido aiuto per premiare il merito e aiutare in caso di necessità.