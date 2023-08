Catania, operazione “Safe Holidays”: varie infrazioni stradali al rientro dalle vacanze

La polizia stradale ha intensificato i controlli in occasione del rientro dalle vacanze estive. Riscontrate infrazioni e mancate coperture assicurative.

La Sezione Polizia Stradale di Catania, nell’ambito delle attività promosse dal Network europeo delle polizie stradali “ROADPOL” – European Road Policing Network, nel fine settimana trascorso, ha aderito all’operazione “Safe Holidays”. La campagna “Safe Holidays”, che si è posta il preciso obiettivo di innalzare il livello di sicurezza stradale in ordine alla intensificazione del traffico veicolare prevista per il rientro dalle vacanze estive, si è articolata, oltre che nei normali servizi di pattugliamento e presidio dei punti nevralgici della rete autostradale e delle strade di grande comunicazione, anch’essi all’uopo intensificati, anche nella predisposizione di specifici posti di controllo indirizzati alla verifica delle condizioni dei veicoli, della loro efficienza tecnica, della regolarità della documentazione, sia del veicolo sia del conducente, con particolare riguardo alla presenza delle previste coperture assicurative e, soprattutto, al contrasto di comportamenti che sono ritenuti tra le principali cause di incidentalità stradale quali la guida ad elevata velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, l’utilizzo di telefoni cellulari durante la guida, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, nel caso di motoveicoli, il mancato, o errato, utilizzo del casco protettivo.

I controlli, effettuati senza distinzione di fasce orarie, hanno interessato 109 autoveicoli e 8 motoveicoli e sono state rilevate e contestate 38 infrazioni al C.d.S. di cui 10 relative alla mancanza di copertura assicurativa.

Analoghi servizi sono già stati predisposti per il prossimo weekend durante il quale è prevista una ulteriore intensificazione del traffico veicolare sulla rete stradale, dovuta al controesodo dalle vacanze estive.