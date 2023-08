UNICT – “Ciak… si Scienza”: quando il nuovo appuntamento

Presto il nuovo apuntamento dell'evento Unict "Ciak... si Scienza": di seguito i dettagli per poter partecipare.

Terzo appuntamento con “Ciak… si Scienza!” 2023, la rassegna gratuita di cinema a tema scientifico promossa dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, in programma fino al prossimo 14 settembre nel cortile di Città della Scienza – Unict, in via Simeto 23.

Giovedì 24 agosto, alle 21, verrà proiettato il film “L’uomo Bicentenario” diretto da Chris Columbus, basato sull’omonimo racconto di Isaac Asimov. Il film del 1999 ripercorre l’esistenza di Andrew Martin (interpretato da Robin Williams), uno dei primi prototipi di robot positronico in possesso di emozioni e reazioni del tutto inaspettate. Con il passare degli anni, Andrew assume sempre più sembianze umane e soprattutto sentimenti veri verso gli umani e gli altri robot.

Sul comportamento di Andrew, governato dalle tre leggi della robotica di Asimov, e sul futuro della robotica, interverrà, dopo la proiezione del film, il prof. Giovanni Muscato, direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite.