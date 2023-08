Stupro di gruppo a Palermo, si esprime una professoressa: “È emergenza collettiva” [VIDEO]

Una professoressa palermitana si è espressa sul terribile evento successo il 7 luglio al Foro Italico, quando una ragazza di 19 anni è stata vittima di uno stupro di gruppo. Di seguito le sue parole.

Molti si sono espressi riguardo al terribile evento successo il 7 luglio a Palermo, al Foro Italico, quando una ragazza di 19 anni è stata vittima di uno stupro di gruppo da parte di 7 giovani. Una professoressa di Palermo, Giovanna Corrao, ha deciso di lanciare un appello tramite un video pubblicato su Facebook, che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone.

Le sue parole sono pesanti e accusano l’intera società: “Siamo un branco di falliti” esclama, colma di preoccupazione. “Siamo in emergenza sociale, emergenza collettiva“, dice ancora, continuando il discorso. Infatti, è responsabilità collettiva quella di educare le nuove generazioni.

Un importante tema sollevato dalla professoressa Corrao è la mancanza di comunicazione all’interno delle famiglie. Infatti, come spiega nel video, essere genitori non significa solo generare figli, ma anche diventare genitori responsabili, instaurando un dialogo aperto con i propri figli. È fondamentale conoscerli per poter affrontare le complessità della crescita e della maturità.