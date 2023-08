Emergenza Aeroporto Catania: i voli dirottati a Comiso

Voli dirottati a Comiso: l'elenco dei movimenti aerei ex Catania che sono stati ricollocati temporaneamente nell'aeroporto ibleo.

Voli dirottati a Comiso: a quasi tre settimane piene dall’incendio che ha danneggiato il Terminal A dell’aeroporto di Catania, non sono finiti i disagi per i lavoratori e i passeggeri in transito nella città etnea. Infatti, sono ancora molti i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti vicini, come Trapani, Comiso, Palermo e in alcuni casi persino Lamezia Terme. A tal proposito, i passeggeri che non hanno rinunciato ai propri voli in seguito agli spostamenti devono recarsi negli scali indicati dalle compagnie aeree. Per fare ciò, possono spostarsi autonomamente o approfittare delle navette gratuite messe a disposizione dall’aeroporto di Catania.

Nel frattempo, nello scalo etneo si continua a lavorare per tornare alla piena operatività. A tal riguardo, è stato di recente attivato un piccolo terminal che permette di aumentare il numero di voli operati da Catania. Inoltre, è stata annunciata la conclusione dei lavori di bonifica all’interno del Terminal A. Tuttavia, per poterlo utilizzare sarà necessario attendere le opportune autorizzazioni per le quali la Sac ha affermato di aver già fatto richiesta.

Voli dirottati a Comiso: la lista

Ecco l’elenco di tutti i voli operati dall’aeroporto di Comiso domani, 5 agosto 2023. La lista è stata pubblicata sui social ufficiali dell’aeroporto ibleo.