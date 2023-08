Navette aeroporto Catania: gli orari dei bus gratuiti

Navette aeroporto Catania: rilasciati gli orari degli autobus che offrono corse gratuite verso gli altri aeroporti.

Navette aeroporto Catania: molti cercano informazioni riguardo agli orari degli autobus che effettuano le corse gratuite tra gli aeroporti siciliani. Infatti, in seguito all‘incendio che ha danneggiato il Terminal A dell’aeroporto di Catania, la situazione dei voli verso la Sicilia è ancora abbastanza complicata. Questo perché sono ancora numerosi i dirottamenti verso gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, senza considerare i voli cancellati giorno per giorno.

Si può quindi parlare di una vera e propria emergenza in corso, che dura da quasi tre settimane e sta provocando danni ingenti al turismo e all’economia siciliana. Tuttavia, all’aeroporto etneo si lavora per tornare alla piena operatività al più presto: in particolare, è stato aperto un piccolo terminal e i lavori di bonifica del Terminal A sono stati conclusi. Non rimane che attendere le necessarie autorizzazioni per poterlo utilizzare per poi sperare di tornare finalmente alla normalità.

Navette aeroporto Catania: gli orari

Come ogni giorno, l’aeroporto di Catania si occupa di pubblicare tramite i propri profili social gli orari delle navette gratuite previste. Ecco lo schema per quanto riguarda la giornata di sabato 5 agosto 2023.