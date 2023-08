Un chilo di hashish con la foto di Gigi Buffon: 2 arresti in Sicilia

Un chilo di hashish in pacchetti con la foto di Gigi Buffon: arrestati due ragazzi in Sicilia, dopo una rocambolesca fuga in motorino.

In provincia di Trapani, all’altezza di Paceco, la polizia ha rinvenuto un chilo di hashish impacchettato in diverse confezioni tutte con una foto del portiere Gigi Buffon.

La droga era trasportata da due giovani in motorino: alla vista degli agenti, i ragazzi hanno speronato l’auto della polizia e si sono dati alla fuga a piedi. Il passeggero del motorino è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in concorso, mentre il conducente è riuscito a fuggire ma è stato riconosciuto permettendo la richiesta alla procura di Trapani dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’ordinanza, subito firmata dal Gip, è stata eseguita dagli agenti che hanno prelevato il ragazzo al suo domicilio. Sul motorino sono stati rinvenuti 10 pacchetti di hashish da 100 grammi l’uno, tutti con una foto di Gigi Buffon attaccata in superficie