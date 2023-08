Catania Fc, svelata la nuova maglia: ecco com’è [FOTO]

I social svelano i dettagli della nuova maglia rossazzurra stagione 2023/2024: di seguito alcune immagini.

Il Catania Fc ritorna tra i professionisti in serie C! La nuova stagione 2023/24 è alle porte, il Catania Fc è più carico che mai. Sui vari canali social vengono mostrati i dettagli in anteprima della nuova maglia.

C’è voglia di ritornare al passato con le strisce rosse e azzurre, un design più minimal, strisce più strette e un richiamo al colore nero. Alcune foto postate e poi un video, i tifosi sono già in delirio. Tutto pronto per la nuova stagione, a breve verranno presentate le seconde e le terze divise ufficiali.

Ecco di seguito come sarà la nuova maglia del Catania FC secondo le foto pubblicate su Facebook dalla pagina Catania FC.