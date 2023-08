Aeroporto Catania, navette gratuite per gli altri scali: gli orari

Per limitare i disagi che tanti viaggiatori stanno vivendo in seguito all'incendio del 16 luglio, sono stati integrati bus navette gratuiti.

I disagi conseguenti all’incendio all’Aeroporto Fontanarossa di Catania, avvenuto il 16 luglio scorso, faticano purtroppo a rallentare visti i numerosi voli dirottati verso gli altri scali di Palermo, Comiso e Trapani o addirittura cancellati del tutto.

Per cercare di limitare i danni, anche per questa giornata del 2 agosto 2023, dai siti ufficiali dell’Aeroporto si viene a sapere della messa a disposizione di bus navette gratuite per poter consentire il collegamento verso i vari aeroporti dell’Isola, in modo da poter gestire al meglio l’ampio flusso di passeggeri.

Aeroporto di Catania-Fontanarossa: gli orari delle navette

Qui di seguito, un’immagine contenente tutti gli orari per gli spostamenti delle navette gratuite, da e verso l’aeroporto catanese, per giorno 2 agosto 2023: