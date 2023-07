Migliori università Architettura, Catania resta stabile: la classifica Censis

Migliori università Architettura: ecco quali sono i corsi triennali e biennali in Italia, secondo la nuova classifica Censis 2023-2024.

Come ogni anno, il Censis stila una classifica che stabilisce quali sono i migliori atenei in base al corso di laurea d’appartenenza. La graduatoria risulta molto utile per chi vuole immatricolarsi in futuro al corso di proprio interesse ed è alla ricerca di informazioni. In particolare, la graduatoria tiene conto di due parametri: progressione di carriera e rapporti internazionali. La media di questi due criteri forma la graduatoria finale, che riguarda Atenei statali e non. Ecco la classifica delle migliori università Architettura e ingegneria civile.

Migliori università Architettura: i corsi triennali

In merito ai corsi triennali di Architettura e ingegneria civile, quest’anno al primo posto troviamo l’Università di Sassari con un punteggio di 104 punti, mentre al secondo posto si trova l’Università di Camerino con 103 punti. Infine, occupa il terzo gradino del podio il Politecnico di Milano con un punteggio complessivo di 98 punti, lo scorso anno l’ateneo milanese si trovava secondo con 101.5 punti.

Si trova invece al quinto posto il politecnico di Torino con un punteggio di 95,5 punti, e al settimo posto l’ateneo di Bologna, con un punteggio complessivo di 90 punti. Per quanto concerne le Isole troviamo l’università di Cagliari al decimo posto frutto di 88 punti. Invece, l’università di Palermo si trova alla ventesima posizione con 75 punti complessivi.

I corsi biennali

Per quanto concerne i corsi di laurea biennali è presente qualche cambiamento in classifica. Infatti, troviamo al primo posto il Politecnico di Milano, con un punteggio di 110, seguito da Sassari, con un punteggio di 101,5. Infine, occupano l’ultimo gradino del podio l’Università di Genova e il politecnico di Torino con un punteggio di 92.

Quarto posto invece per la Sapienza di Roma, con un punteggio di 91,5. Per quanto concerne le Isole è presente una piacevole sorpresa: l’università di Palermo si posiziona sesta con 89,5 punti, mentre l’università di Cagliari si posiziona decima con un punteggio totale di 81 punti.

In merito agli atenei del sud, troviamo il Politecnico di Bari al 14esimo posto con un punteggio totale di 78 punti, mentre si trovano rispettivamente 15esimo e 16esimo l’università della Calabria con 77 punti e l’università di Napoli con 76 punti.

Classifica università Architettura: la situazione in Unict

Abbiamo visto la situazione nazionale per quanto concerne i corsi di laurea triennali e biennali in architettura, ma come si posiziona l’università di Catania in questa graduatoria?

Per quanto concerne il corso di laurea triennale, Catania si posiziona 20esima con 75 punti. Lo scorso anno l’ateneo catanese aveva totalizzato 80 punti superando la metà classifica: quest’anno è stato fatto dunque un passo indietro. Nello specifico la progressione alla carriera è di 84 punti, ma i rapporti istituzionali sono a 66 punti.

Tuttavia, non varia di molto la situazione se si considera il corso di laurea biennale. In questa circostanza l’università di Catania si posiziona 19esima, con un punteggio complessivo di 72 punti, il punteggio deriva da una progressione di carriera di 78 punti e rapporti internazionali di 66 punti.

