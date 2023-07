Migliori Università Ingegneria: la classifica Censis 2023/2024

Migliori Università Ingegneria: la classifica Censis individua gli atenei con i punteggi più alti per corso di studio.

Migliori Università Ingegneria: quali sono gli atenei con i punteggi più alti per corso di laurea? La risposta a questa domanda può essere facilmente trovata nelle classifiche Censis. Si tratta di una delle varie tipologie di valutazioni previste per le università italiane, effettuate per corso di studio. Ecco quali sono i bilanci degli atenei italiani riguardo i corsi di laurea in Ingegneria per l’anno accademico 2023/2024.

Censis: in cosa consiste

La classifica Censis differisce dalle altre valutazioni universitarie già a partire dalla suddivisione dei dati per corso di laurea e per tipologia di ateneo. Infatti, le statistiche sono effettuate sia per i corsi di laurea triennali che per le lauree biennali e magistrali a ciclo unico. Inoltre, vengono stilate due classifiche differenti: una per gli atenei statali e una per gli atenei non statali.

In aggiunta, gli atenei sono anche suddivisi in cinque categorie a seconda delle dimensioni: mega, grandi, medi, piccoli atenei e politecnici. Infine, è importante considerare quali sono i criteri di valutazione tenuti in conto. Infatti, si tratta principalmente di due elementi, progressione di carriera e rapporti internazionali, attraverso le cui valutazioni è possibile trarre il punteggio generale dell’università analizzata.

Migliori Università Ingegneria: classifica Censis 2023/2024

Come anticipato, le valutazioni Censis sono relative ai singoli corsi di laurea, compresi quelli di Ingegneria. Nello specifico, per quanto riguarda i corsi triennali di Ingegneria, la valutazione fa riferimento alle seguenti lauree:

Ingegneria dell’informazione;

Ingegneria industriale.

Invece, l’elenco è molto più esteso per quanto riguarda i corsi di laurea biennali. Infatti, si tratta dei seguenti:

ingegneria aerospaziale e astronautica;

ingegneria biomedica;

ingegneria chimica;

ingegneria della sicurezza;

ingegneria dell’automazione;

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria elettrica;

ingegneria elettronica;

ingegneria energetica e nucleare;

ingegneria gestionale;

ingegneria informatica;

ingegneria meccanica;

ingegneria navale;

modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;

scienza e ingegneria dei materiali.

Classifica Censis 2023/2024: corsi di laurea triennale

Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale in Ingegneria degli atenei statali, il primo posto è occupato dal Politecnico di Torino con un punteggio pari a 101,5. Il podio è completato dall’ateneo delle Marche e dal Politecnico di Milano, entrambi al secondo posto con 100 punti, mentre il terzo posto va all’Università di Bologna con 98,5 punti. In fondo alla classifica si trovano gli atenei di Catanzaro, Campania Vanvitelli e Basilicata, rispettivamente con i punteggi di 67, 68 e 71,5. La prima università del Sud Italia è anche la prima siciliana in classifica: si tratta dell’ateneo di Palermo, in ottava posizione con 92 punti.

Per quanto riguarda le lauree triennali in Ingegneria degli atenei non statali, il podio è composto dall’ateneo LIUC Cattaneo con 110 punti, seguito da Roma Biomedico con 109 punti e Bolzano con 91,5 punti. Ultima in classifica, al quarto posto, l’Università KORE di Enna con 77 punti.

Classifica Censis 2023/2024: corsi di laurea biennale

Passando ai corsi di laurea biennale in Ingegneria, in merito agli atenei statali, il primo posto è occupato dall’Università di Genova con 104,5 punti, seguito dagli atenei di Brescia (101,5) e Trento (101). Chiudono la classifica le università di Roma Tre, Pisa e Salento, rispettivamente con 69, 69,5 e 72,5 punti. Il primo ateneo del Sud Italia è ancora una volta Palermo che si posiziona all’ottavo posto con 92,5 punti.

In merito alle università non statali in Ingegneria, quelle presenti in classifica sono solo tre posizionate come segue: LIUC Cattaneo con 98,5 punti, Bolzano con 91,5 punti e Roma Biomedico con 83 punti.

Classifica Censis 2023/2024: i punteggi di Catania

Passando in rassegna la situazione di Catania, per i corsi di laurea triennale degli atenei statali, Unict ottiene un punteggio di 74,5 e la 29esima posizione. In generale, si registra quindi una decrescita rispetto all’anno scorso, quando Unict era alla 27esima posizione. Andando nello specifico, i punteggi ottenuti rispettivamente nel criterio “Progressione di carriera” e “Rapporti internazionali” sono 75 e 74 punti, dunque abbastanza omogenei con quello generale.

Invece, in merito ai corsi di laurea biennale degli atenei statali, Unict si è posizionata al 21esimo posto su 26 con 77 punti totali. Questo punteggio è dato dalla media dei due punteggi di rapporti internazionali e progressione di carriera, rispettivamente pari a 68 e 86 punti, mostrando quindi un notevole dislivello tra i due criteri.