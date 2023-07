Aeroporto di Catania, slitta riapertura Terminal A: task force dalla Regione

Aeroporto di Catania, slitta la riapertura del Terminal A per consentire le operazioni di bonifica. Istituita task force d'emergenza.

Situazione non ancora tornata alla normalità all’Aeroporto di Catania Fontanarossa. La società di gestione dell’aeroporto, infatti, ha comunicato che il Terminal A resterà ancora chiuso per consentire le operazioni di bonifica, in attesa della restituzione delle aree da parte delle autorità competenti. Vista l’emergenza ancora persistente, la Regione sta prendendo provvedimenti. L’ Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Alessandro Aricò, ha istituito una task force di emergenza per potenziare e coordinare i collegamenti straordinari dagli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani verso Catania. Attualmente, il bilancio è di oltre 40mila passeggeri trasportati, di cui 18mila da Trapani Birgi, 14mila dall’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo e 8mila da Comiso.

“La task force opererà fino al termine dell’emergenza — ha dichiarato Aricò — e ha attivato immediatamente 24 nuove corse supplementari di Trenitalia tra Palermo e Catania. L’Ast, azienda di trasporti partecipata della Regione, ha messo a disposizione ulteriori 17 bus: 9 tra Palermo e Catania e 8 tra Comiso e Catania. Gli uffici della motorizzazione di Palermo oggi sono rimasti aperti per immatricolare altri 24 nuovi bus che sono già operativi e saranno impiegati per trasferire i passeggeri nel capoluogo etneo. Anche gli operatori del trasporto pubblico locale su gomma — prosegue Aricò — rappresentati nella task force, si sono attivati con mezzi supplementari rispetto alle tratte ordinarie per collegare Catania con gli aeroporti siciliani in cui sono stati dirottati i voli. Il dipartimento Infrastrutture sta concedendo in tempo reale, laddove necessario, le autorizzazioni alle corse straordinarie. Stiamo facendo tutto il possibile per limitare al minimo i disagi a cittadini e turisti”.

Compongono la task force il dipartimento regionale delle Infrastrutture, mobilità e trasporti, la Sac (Aeroporto di Catania), Gesap (Aeroporto di Palermo), Airgest (Aeroporto di Trapani), Ast, Trenitalia, Protezione Civile, associazioni di noleggio con conducente e Amts.

La situazione a Comiso

Nel frattempo, l’aeroporto di Comiso è in tilt, a causa dei troppi arrivi improvvisi. Si va da disservizi a carenze nell’assistenza fornita ai viaggiatori, fino a lunghe file agli imbarchi. Sono, inoltre, mancate informazioni chiare e precise sugli orari dei voli, anche a causa della presenza di monitor spenti e altoparlanti non funzionanti.

Nuovo principio d’Incendio

Intorno alle ore 23:05 di ieri sera, come si legge sulla pagina Facebook “Inciviltà a Catania”, un utente ha segnalato un nuovo piccolo incendio all’impianto elettrico presso il Terminal A. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno rapidamente domato.