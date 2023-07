Catania, anziano americano perde documenti: aiutato a ricongiungersi col figlio

La Polizia ferroviaria di Catania ha aiutato un anziano cittadino americano a ricongiungersi con il figlio: aveva smarrito i documenti.

La Polizia ferroviaria di Catania, nei giorni scorsi, ha aiutato un anziano cittadino americano a ricongiungersi con il figlio dopo che si era rivolto agli agenti in servizio alla stazione centrale per ritornare a casa.

L’uomo, di 72 anni, malato, ha dichiarato di aver smarrito i soldi ed i documenti tanto da non avere i mezzi per far rientro negli Stati Uniti, così i poliziotti si sono immediatamente attivati tramite il Consolato americano di Napoli per procedere all’identificazione ed eventuale rientro negli USA. In attesa del completamento degli accertamenti, tramite la locale Caritas, gli agenti hanno assicurato un alloggio ed il vitto al malcapitato.

Dagli accertamenti comunicati successivamente dal Consolato, è emerso che il figlio dell’anziano abitava in Sicilia; pertanto, una volta contattato, si è recato presso gli uffici della Polfer di Catania per l’affidamento del padre.