Domenica 22 settembre torna l’appuntamento con il Lungomare Fest a Catania, evento che prevede la chiusura del traffico veicolare lungo il lungomare della città dalle 10:00 alle 19:00. La giornata sarà interamente dedicata alle attività sportive, con una serie di animazioni e iniziative pensate per intrattenere i cittadini all’aria aperta.

Il tema principale di questa edizione sarà lo sport, grazie alla collaborazione con l’iniziativa Sport City 2024, che punta a promuovere lo sport come un’importante leva per lo sviluppo personale e per la responsabilizzazione della società civile. L’evento è patrocinato dal Comune di Catania e dall’Assemblea Regionale Siciliana (Ars).

Tra le attività in programma, spiccano una corsa di 5 km e delle camminate lungo il fronte mare, aperte a tutti coloro che desiderano partecipare. Sarà una giornata di festa che invita i cittadini a vivere il lungomare in modo diverso, valorizzando lo spazio urbano e il contatto con la natura.

Un’altra attrazione centrale del Lungomare Fest sarà il Roller Day, un evento che si svolgerà nella rinnovata piazza Franco Battiato e che vedrà protagonisti atleti di livello nazionale impegnati in spettacolari esibizioni di pattinaggio acrobatico freestyle. Istruttori della Federazione Italiana Sport Rotellistici saranno a disposizione per tutta la giornata, offrendo la possibilità a tutti di imparare a pattinare o a utilizzare lo skateboard. Ci saranno anche giochi ed esibizioni delle società sportive locali, rivolte soprattutto ai più giovani, e nel pomeriggio si concluderà con una “pattinata leggera” lungo il lungomare, da piazza Mancini Battaglia a piazza Europa.

Inoltre, in via del Rotolo, saranno allestiti circuiti ludici e giochi per ragazzi a cura di Sport e Salute, con attività pensate per coinvolgere le famiglie e promuovere uno stile di vita attivo.

Il Lungomare Fest di settembre si preannuncia, dunque, come una grande festa per gli amanti dello sport e per chi desidera trascorrere una giornata diversa, lontano dal caos cittadino, immerso nello splendido scenario del lungomare di Catania.