Lampedusa, 240 migranti sbarcati nella notte: quasi 2mila all’hotspot

Ancora sbarchi a Lampedusa. Nella notte, arrivati 240 migranti in 5 imbarcazioni. Quasi 2mila ospiti all'hotspot.

Sbarchi no stop a Lampedusa. Nella notte sono stati in 240 in 5 imbarcazioni i migranti ad approdare presso l’Isola delle Pelagie. La motovedetta Cp319 della Guardia costiera ha soccorso i barchini ma uno non è ancora stato trovato perché è riuscito ad arrivare direttamente a Playa de Palme e i 17 etiopi e sudanesi che vi erano a bordo sono stati bloccati, dai carabinieri, sul lungomare Luigi Rizzo.

In giornata, a Lampedusa c’erano già stati 15 approdi con un totale di 653 persone.

Sui natanti soccorsi c’erano 40, 41 (14 donne e 8 minori), 40 (4 donne), 37 (6 donne) e 65 (10 donne) originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Liberia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Gambia, Sierra Leone e Sudan.

All’hotspot, la situazione si fa sempre più complicata con al momento 1.979 ospiti, nonostante i trasferimenti di questi giorni. Altri trasferimenti sono, invece, programmati per la mattinata, d’intesa tra la Prefettura di Agrigento e il Viminale, per un totale di 472 persone con il traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle e, con un volo charter per Bologna, di altri 180.