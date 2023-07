UNICT – L’Università premia il merito: i contributi per l’anno 2022/2023

L'Università di Catania premia i giovani talenti mettendo a disposizione 764mila euro per le studentesse e gli studenti più meritevoli. Ecco chi può richiedere il contributo.

L’Università di Catania premia i giovani talenti anche quest’anno: l’Ateneo mette infatti a disposizione 764mila euro per le studentesse e gli studenti più meritevoli. Si tratta di una conseguenza dell’incremento del fondo “Attività, Interventi e Merito”, grazie al quale ben 1565 studenti e 345 laureati triennali riceveranno premi del valore di 400 euro ciascuno.

Le graduatorie

Le graduatorie di merito tengono conto dei criteri descritti nell’avviso DD 2722 del 10 luglio 2023 e saranno inoltre individuati dall’Amministrazione secondo la quantità di crediti registrata nella carriera universitaria.

I premi di studio

La graduatoria che determina i premi di studio si basa sui seguenti criteri:

media ponderata;

lodi;

rapporto tra i CFU del proprio piano di studi e i CFU conseguiti ;

; essere o meno in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

universitarie; iscritti al proprio corso da un numero di anni pari alla durata legale del corso stesso;

avere una media ponderata uguale o superiore a 27/30 ;

; avere uno specifico numero di CFU acquisiti entro il 10 agosto dell’anno successivo all’iscrizione.

I premi di laurea

La graduatoria riguardante i premi di laurea, invece, tiene conto del voto di laurea e della media ponderata. Gli aventi diritto al premio di laurea sono tutti gli studenti in corso che, essendo stati in possesso dei crediti necessari per acquisire lo status di “laureando”, hanno conseguito la laurea entro il 15 giugno 2022 con una votazione di almeno 107/110 e che abbiano deciso di proseguire il proprio percorso formativo in un corso di laurea magistrale dell’Università di Catania.

Si specifica che il premio di laurea viene erogato al termine del primo anno del corso di laurea magistrale, ma il requisito fondamentale è che siano stati acquisiti almeno 10 CFU entro l’appello dell’ultima sessione utile d’esame, cioè entro il 30 settembre 2023.