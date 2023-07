Sicilia, continuano gli avvistamenti di squali sulle coste: ecco dove

Non si fermano gli avvistamenti di squali nelle coste siciliane: ecco dove sono stati avvistati gli animali.

Un altro squalo è stato avvistato sulle coste siciliane: la segnalazione risale allo scorso 9 luglio nelle Acque di Santa Flavia in provincia di Palermo. L’ultimo avvistamento risaliva al 21 giugno, quando è stato notato uno squalo tra Solanto e Fondachello.

Due settimane fa invece un esemplare di verdesca è stato filmato a pochi metri dalla riva nella spiaggia di Olivieri nel messinese. Anche nell’ultimo caso in ordine cronologico, ovvero quello del 9 luglio, è stata avvistata una verdesca, riconosciuta da alcuni bagnanti su un imbarcazione ormeggiata nei pressi del “Lido del carabiniere”. Alla sua vista molte persone sono uscite dall’acqua e sono risalite velocemente in barca.

Aumentano dunque gli avvistamenti di queste creature, che tuttavia secondo gli esperti non sono pericolose per l’uomo. Questi animali si mostrano infatti molto pacifici, infatti molto spesso vengono ripresi dai bagnanti, fino a quando qualcuno non urla in maniera spropositata.