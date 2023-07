Incidente stradale nel Catanese: sul posto 3 ambulanze

Gli accertamenti sulle dinamiche del sinistro sono ancora in corso.

Nelle scorse ore, più precisamente intorno alle ore 13:30, si è verificato un incidente stradale a Paternò, lungo la strada provinciale 229. Si è trattato di uno scontro tra due auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto.

Sono intervenuti sul posto i soccorsi: sono accorsi i vigili del fuoco, tre ambulanze per i feriti, i carabinieri e la Polizia municipale di Paternò al fine di poter procedere con i rilievi. Per adesso la dinamica del sinistro è in fase di accertamento; si sa, però, che è rimasta ferita una donna e che, ovviamente, il traffico ha subito rallentamenti.