Catania, occupa suolo pubblico con tavoli, ombrelloni e una barca: multato

La Polizia Locale ha effettuato vari controlli alla Fiera e alla Pescheria di Catania producendo vari verbali e sequestri.

La Polizia Locale di Catania ha impiegato diversi equipaggi del Reparto di Polizia Commerciale negli ultimi due giorni per effettuare numerosi controlli alla Fiera e alla Pescheria di Catania. In particolare, sono state portate a termine due operazioni di servizio nei mercati storici della città citati, anche con la collaborazione della Capitaneria di Porto e dell’ASP Veterinaria, in esecuzione degli indirizzi del sindaco Trantino e dell’assessore Porto di incrementare i controlli.

Controlli alla Fiera di Catania

Per quanto riguarda l’attività alla Fiera di Piazza Carlo Alberto, il risultato è stato quello di dieci sanzioni ad operatori commerciali che hanno ampliato il loro spazio di vendita. In particolare, i dieci commercianti hanno occupato parte della carreggiata necessaria per il passaggio degli utenti del mercato e dei mezzi di soccorso. In totale, si registrano verbali amministrativi per l’importo di 880 euro e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi. Quest’o grazie all’intervento dei controllori, che hanno fatto arretrare le superfici di vendita occupate dai commercianti entro i limiti degli spazi a loro autorizzati.

Controlli alla Pescheria di Catania

Anche durante i controlli in Pescheria, nello specifico in Piazza Alonzo Di Benedetto e Via Dusmet, la Polizia Locale ha emesso alcuni verbali. Nello specifico, le autorità hanno sanzionato tre commercianti con una multa da 3.098,00 euro ciascuno per mancanza dei requisiti professionali alla vendita. I prodotti ittici che vendevano sono stati sequestrati in quanto privi di tracciabilità. Successivamente le autorità hanno donato alla Caritas Diocesana in quanto giudicata dai tecnici dell’ASP idonea al consumo umano.

In aggiunta, due operatori hanno ricevuto una multa per una cifra pari a 88 euro ciascuno per aver ampliato la superficie del loro posteggio. Conseguentemente alla sanzione si è proceduto con l’immediato ripristino dello stato dei luoghi. Infine, la Polizia ha sanzionato un commerciante con un verbale di 173.00 euro perché occupava il suolo pubblico con una barca, dieci tavolini, sedie e ombrelloni senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale. Per tutte le attrezzature in questione, i controllori hanno applicato il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.