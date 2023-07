Catania, evade da domiciliari: voleva mangiare un panino del fast food

Una donna ha allarmato i carabinieri perché non trovava in casa il marito ai domiciliari: era uscito per mangiare un panino.

Per contrastare l’illegalità diffusa e aumentare la sicurezza percepita della cittadinanza, i carabinieri della compagnia di Gravina sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo nel centro cittadino per colpire reati di criminalità comune.

I militari hanno così arrestato per evasione un 29enne pregiudicato di Mascalucia, che si trovava ai domiciliari. La moglie, non trovandolo presso l’abitazione, ha allarmato le forze dell’ordine: le sue ricerche sono scattate attraverso la predisposizione di un consistente dispiegamento di forze, circostanza che ha indotto il 29enne a recarsi in caserma per giustificare la propria condotta.

Come dichiarato dall’evaso, l’allontanamento dal proprio domicilio sarebbe stato causato dalla fame: “Avevo bisogno di andare a mangiare un panino in un fast food“, ha detto. I militari hanno così ripristinato la misura in corso degli arresti domiciliari.

Durante lo stesso servizio, gli operanti si sono concentrati sulle verifiche del rispetto delle norme della circolazione stradale, concentrandosi nel centro storico e disponendo una serie di pattuglie appiedate e posti di controllo. I militari hanno quindi identificato una trentina di persone e sottoposto ad accertamenti una ventina di veicoli, elevando 6 violazioni al Codice della strada per un importo complessivo di 2.000,00 euro e sequestrando amministrativamente 2 mezzi, con il contestuale ritiro di una patente.