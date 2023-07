Stasera in tv: in onda “Il giovane Montalbano” e “Nato il 4 luglio”

Cinema Catania irraggiungibili questo lunedì sera? Ecco alcune alternative da guardare direttamente sulla propria tv, accompagnati da un fresco ventilatore o dall'aria condizionata.

Difficile raggiungere un cinema Catania questo caldo lunedì sera? Per fortuna il palinsesto offre diversi interessanti programmi. Di seguito una selezione di quelli più intriganti.

Il giovane Montalbano – La prima indagine [Rai 1, ore 21.25]: Il giovane commissario Montalbano, appena arrivato a Vigata, si ritrova a fare i conti con l’omicidio di un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame. Il commissario si accorge subito che le indagini non stanno andando verso la giusta direzione.

Rosamunde Pilcher: una tata per Noah [Canale 5, ore 21.10]: Amy ha bisogno di lavorare come baby sitter e Ryan necessita di qualcuno che badi a suo fratelli minore: come finirà?

Between us [Cielo, ore 21.25]: Élodie e Laetitia desiderano avere un figlio insieme tramite l’aiuto medico, ma Élodie scopre di non poter rimanere incinta a causa di un problema di salut e per problemi finanziari le due non possono permettersi il progetto iniziale. Decidono così di trovarsi un coinquilino.

Nato il 4 luglio [Iris, ore 21.00]: Un Marine, dopo essere tornato dalla guerra Vietnam nel 1968, paralizzato e impotente, arriva a una presa di coscienza pacifista. Decide così di portare la sua testimonianza alla Convenzione Democratica del 1976.