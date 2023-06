Sbarchi senza sosta a Lampedusa: oltre 2mila persone nell’hotspot

Proseguono senza sosta gli sbarchi a Lampedusa, il cui hotspot ospita al momento oltre 2mila persone: disposti i trasferimenti dei migranti.

Non accennano a diminuire gli sbarchi a Lampedusa: nell’arco della giornata di ieri sono arrivati oltre mille migranti nell’isola siciliana e durante la notte appena trascorsa altre 696 persone sono approdate a Lampedusa.

In particolare, ieri le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza hanno soccorso sette imbarcazioni che si trovavano tra l’area Sar e le acque antistanti Lampedusa e avevano 332 migranti a bordo. In totale, la giornata di ieri ha fatto registrare 23 sbarchi e un totale di 1.158 arrivi a Lampedusa da Sabratah in Libia, e da Sfax e Mahdia in Tunisia.

Tuttavia, gli sbarchi non si sono arrestati nel corso della notte appena trascorsa: infatti, dalla mezzanotte in poi sono arrivati a Lampedusa altri 696 i migranti. In questo caso sono stati 14 i barchini ad essere soccorsi, tutti con a bordo dalle 27 alle 133 persone. I nuovi sbarchi hanno portato l’hotspot di Lampedusa ad ospitare ben 2.069 persone all’alba di questa mattina, nonostante la Prefettura di Agrigento si sia organizzata per effettuare continui trasferimenti.

Per quanto riguarda la giornata odierna, 183 migranti saranno scortati dalla polizia sul traghetto Cossydra per Porto Empedocle. Infine, entro sera, la motonave di linea Galaxy preleverà altre 200 persone da Lampedusa.