UNICT – Ammissioni 2023/24: tutti i dettagli

UNICT - Rese note le procedure di ammissioni per l'anno accademico 2023/24. Di seguito tutti i dettagli e le info necessarie.

I requisiti

Per immatricolarsi sono richiesti:

diploma di scuola secondaria superiore (conseguito entro il 31 luglio 2023) / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (consulta la sezione studenti internazionali);

adeguata preparazione iniziale.

Ammissioni

Per potersi “immatricolare” (cioè per iscriversi per la prima volta) occorre prima verificare se il corso prescelto è a “numero programmato” (locale o nazionale) oppure a numero “NON programmato” (cioè ad accesso libero) e seguire le procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso.

Ammissioni ad accesso libero

Se il corso prescelto è a numero NON programmato (cioè ad accesso libero) la procedura consente di presentare la domanda di immatricolazione e pagare la quota fissa dal 15 giugno e fino al 28 settembre 2023.

Immatricolazione

Collegarsi al Portale Studenti_Smart Edu;

Accedere con Spid/CIE oppure registrarsi inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale.

Per procedere con la domanda di immatricolazione:

Alla pagina personale andare alla voce “ Procedure di Ammissione “;

“; Dal menu “Triennali e magistrali a ciclo unico a numero non programmato” scegliere la voce “ Domanda di Immatricolazione “;

“; Selezionare il corso di tuo interesse, inserire tutti i dati richiesti e conferma la domanda;

Conservare il promemoria che riepiloga i dati e l’ID della domanda;

Effettuare il pagamento della quota fissa (156 euro);

Le procedure dettagliate sono pubblicate nella sezione “Bandi, gare e concorsi” del sito unict.it > Accesso libero.

Ammissioni ad accesso locale [TOLC]

Se il corso prescelto è a numero programmato locale, vuol dire che è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dall’Università di Catania.

Quest’anno 6 corsi Unict a numero programmato locale prevedono la verifica delle conoscenze iniziali tramite test TOLC.

Tolc E > Economia / Economia Aziendale;

Tolc F > Scienze motorie;

Tolc SU > Scienze dell’Educazione e della Formazione / Scienze e tecniche psicologiche;

Tolc SU > Servizio sociale.

Ammissioni ad accesso nazionale

Se il corso prescelto è a numero programmato nazionale vuol dire che è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. L’accesso a questi corsi è consentito esclusivamente dopo il superamento di una prova di ammissione selettiva. L’immatricolazione è consentita pertanto solo a chi supera la prova e si colloca in graduatoria in posizione utile.

I corsi ad accesso programmato nazionale che prevedono test TOLC sono:

Tolc MED > Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi dentaria

Test ARCHED > Architettura / Ingegneria edile-architettura

Per questi corsi occorre:

Domanda di AMMISSIONE ALLE PROVE (e pagamento tassa di partecipazione) > www.cisiaonline.it; Domanda di IMMATRICOLAZIONE a Unict > studenti.smartedu.unict.it; Pagamento della quota fissa (156 euro);

Le procedure dettagliate sono pubblicate nella sezione “Bandi, gare e concorsi” del sito unict.it > Accesso programmato.

Per tutte le altre info utili è necessario consultare il sito di UNICT.