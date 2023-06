Disservizio idrico nel Catanese: le zone dove manca l’acqua

Un nuovo disservizio idrico è in corso al momento in un comune del Catanese: ecco le zone interessate dalla sospensione idrica.

Un nuovo disservizio idrico è attualmente in corso in un comune del Catanese. Nello specifico, si tratta di Gravina di Catania, per il cui territorio la società Sidra ha comunicato la sospensione temporanea del servizio idrico.

Secondo quanto riportato dall’avviso rilasciato da Sidra, il disservizio è dovuto ai lavori per consentire la riparazione di una perdita. Infatti, per portarli a compimento è stato necessario sospendere l’erogazione idrica alle utenze ricadenti nell’area del Comune di Gravina di Catania. In particolare, le zone interessate sono le seguenti vie:

via Tomaselli;

via Etnea;

via De Mattei;

via Gramsci;

via Simeto;

via Citelli;

via Arcoleo;

via SS. Annunziata;

via Marinetti.

Inoltre, sono coinvolte anche le zone e traverse limitrofe alle vie citate. Sidra ha informato i cittadini che il ripristino del servizio è previsto per il tardo pomeriggio, scusandosi per il disagio procurato.