Essere vegani in Sicilia si può: 2 città dell’Isola tra le più vegan-friendly d’Italia

È possibile seguire una dieta vegana in Sicilia? Sì! In particolare, sono due le città siciliane più vegan-friendly di tutta l'Italia: ecco quali.

Seguire uno stile di vita vegano significa consumare risorse non provenienti dal regno animale e farlo non è sempre facile. Tuttavia, in Italia ci sono città che rendono questo regime alimentare un più accessibile rispetto ad altre e tra queste ben 2 sono siciliane.

La classifica

Prendendo in considerazione tutta la penisola, la città migliore in cui essere vegani è Pisa: le opzioni vegan sono infatti disponibili in 125 ristoranti della città (1 su 5 di tutti i ristoranti) ed il prezzo medio di un pasto è 21,04 euro.

A rendere noti questi dati è Bonusfinder Italia, che ha stilato la classifica che vede Caserta al secondo posto, offrendo piatti vegani in 70 ristoranti (17,07%), per un prezzo medio per pasto di 19,80 euro. Al terzo posto della classifica Siracusa, che però riporta il prezzo medio più alto per un pasto vegano delle prime 10 città top vegane (26,64 euro). Il prezzo più basso registrato nello studio è invece registrato a Modena con 17,17 euro. A seguire, Torino. Palermo e Napoli hanno invece la migliore valutazione media dei ristoranti.