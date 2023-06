Cinque Vele 2023: ecco quali sono le spiagge più sostenibili della Sicilia

Legambiente e Touring Club Italiano hanno assegnato il premio Cinque Vele 2023 anche in Sicilia: ecco la classifica completa e quali spiagge sono state premiate.

Sono state assegnate anche per quest’anno le Cinque vele, un riconoscimento asseganto da Legambiente e Touring Club Italiano. Il premio è destinato a chi ha saputo coniugare i territori e luoghi di eccellenza attraverso delle strategie di sviluppo sostenibile. Ecco di seguito chi ha ottenuto il riconoscimento e quali sono le località premiate in Sicilia.

Cinque vele: i vincitori

A livello nazionale, è la Sardegna la regione più premiata con ben 7 Cinque Vele 2023. Segue la Toscana e troviamo come new entry la Calabria con Tropea. Sono stati premiati anche i laghi, ben 13 in sei regioni.

Per quanto concerne la Sicilia, hanno ottenuto il riconoscimento Pantelleria nel Trapanese e Santa Marina di Salina nel Messinese.

In totale sono 21 le località marine d’Italia che hanno ricevuto il premio: in Sardegna troviamo Baunei (Nu), Domus de Maria (Su), Bosa (Or), Cabras (Or), Posada (Nu), Budoni (Ss) e Santa Teresa di Gallura (Ss); in Toscana invece Sola di Capraia (Li), Castiglione della Pescaia (Gr), Isola del Giglio (Gr) e Capalbio (Gr).

Per quanto riguarda la Puglia, Nardò (Le), Porto Cesareo (Le) e Vieste (Fg); in Campania Pollica-Acciaroli-Pioppi (Sa), San Giovanni a Piro (Sa) e a San Mauro Cilento (Sa); in Basilicata Maratea (Pz).