IMU, scadenza giugno 2023: come pagare la prima rata

IMU, scadenza giugno 2023: il termine per il pagamento della prima rata è ormai alle porte. Infatti, è nel corso del mese di giugno che è necessario pagare la prima rata dell’imposta sul possesso di fabbricati.

IMU: cos’è e quando pagare

L’IMU è la sigla che indica l‘Imposta Municipale Unica, vale a dire una tassa che riguarda il possesso di fabbricati. In particolare, l’imposta è stata istituita dal governo Monti tramite la manovra Salva-Italia del 2011 e prevede due diverse rate nel corso dell’anno, che cadono rispettivamente nei mesi di giugno e di dicembre.

IMU, scadenza giugno 2023: come pagare a Catania

In occasione della prossima scadenza IMU 2023 prevista per venerdì 16 giugno, Poste Italiane informa che è possibile pagare la prima rata di acconto dell’imposta sugli immobili attraverso i canali fisici e digitali dell’azienda.

Nello specifico, è possibile pagare online direttamente dal sito poste.it oppure si può effettuare il versamento in uno dei 128 uffici postali della provincia di Catania. In particolare, Poste Italiane ricorda che è possibile recarsi direttamente in una delle sedi dell’Etneo nei consueti orari di apertura o pianificare l’operazione a sportello prenotando il turno da tablet e smartphone con le APP Ufficio Postale, Postepay, BancoPosta o dal sito dal sito www.poste.it tramite l’opzione “Cerca l’ufficio postale e prenota”. Anche dal canale WhatsApp è possibile prendere appuntamento o richiedere il proprio biglietto elettronico, per farlo occorre solo memorizzare sullo smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni suggerite.

IMU, servizi a Catania: “prendi numero subito”

Infine, Poste Italiane ha reso noto che, sempre dai canali digitali è disponibile il servizio “prendi numero subito”. Si tratta di un metodo che permette di prenotare il turno in tempo reale e monitorare quanti clienti precedono: il servizio, infatti, avvisa direttamente con una notifica quando è arrivato il momento di avvicinarsi allo sportello interno. Tale servizio è disponibile in 83 sedi del Catanese.