Pelligra investe in Sicilia: presidente del Catania parteciperà a bando per ex Blutec

Il Presidente della società calcistica del Catania ha annunciato che vuole investire sul territorio e parteciperà al bando di gara per l'acquisizione dell'ex Blutec.

Ross Pelligra ha deciso di investire sul territorio siciliano: l’imprenditore italo-australiano ha infatti dichiarato che parteciperà al bando per l’acquisto del compendio aziendale dell’ex Blutec attraverso il Pelligra group Italia. A riportare la notizia è La Sicilia, che lo scrive sul proprio sito.

Pelligra è l’attuale presidente della società di calcio del Catania, neo promossa in serie C, e ha dimostrato l’intenzione di investire sul territorio della Sicilia, terra di origine della sua famiglia. Infatti, il presidente entrerà a fare parte dell’associazione etnea degli industriali ed ha comunicato la sua decisione di partecipare al bando per l’acquisizione dell’ex Blutec. Inoltre, Pelligra si è dimostrato intenzionato a investire nella ristrutturazione del complesso turistico la Perla Jonica di Acireale.