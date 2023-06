Catania FC, oggi si può chiudere per Tabbiani

Catania FC: è il giorno di Luca Tabbiani. Atteso nel capoluogo etneo per la firma.

La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per il nuovo allenatore del Catania in Serie C che corrisponde al nome di Luca Tabbiani. L’ex mister del Fiorenzuola dovrebbe approdare in terra etnea per la firma ma per l’ufficilità bisognerà attendere ancora qualche giorno, sicuramente non prima dell’1 luglio, vista la recente transizione della società rossazzurra da dilettantistica a professionistica.

Ma Luca Tabbiani dovrà prima rescindere il contratto con il Fiorenzuola. Tra il Catania e Tabbiani il rapporto di lavoro sarà di 2 anni con opzione per il terzo, come dovrebbe essere riportato sul contratto.