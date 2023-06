Sicilia, trovato morto 69enne sordo: era uscito per andare in campagna

Ritrovato il corpo senza vita del pensionato Giovanni Aprile, era scomparso domenica 11 giugno, nonostante le ricerche dei carabinieri, ogni tentativo è risultato vano.

È stato ritrovato il corpo senza vita di Giovanni Aprile, 69enne ragusano scomparso domenica 11 giugno, secondo la ricostruzione dei fatti l’uomo si era spostato a Comiso per raccogliere l’origano. Poi l’appello dei familiari lanciato ovunque, sui social fino alla trasmissione Chi l’ha visto, le ricerche sono partite subito dopo la scomparsa dell’uomo, ma tutto è risultato vano.

Il pensionato era sordo, secondo la ricostruzione dei fatti il 69enne è uscito nella mattinata dell’ 11 giugno per raggiungere un terreno nei pressi di Comiso, ma non è più tornato a casa. I familiari si sono recati sul posto e hanno ritrovato il raccolto e la macchina chiusa ma dell’uomo non era presente nessuna traccia, il cellulare risultava spento, ma i carabinieri l’hanno localizzato e sono intervenuti immediatamente sul posto, e in quel punto è avvenuta la tragedia: il 69enne è stato ritrovato privo di vita, probabilmente per via di un malore.