Incidente stradale a Misterbianco nell’ultima ora. Il conducente dello scooter è stato ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Garibaldi centro.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che il conducente del motociclo abbia cercato di evitare un furgone, finendo però per scontrarsi con un veicolo pesante che procedeva in direzione Catania. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia per ricostruire la dinamica dei fatti.