Cosa fare a Catania: gli eventi del fine settimana

Cosa fare a Catania: un weekend pieno di eventi e iniziative interessanti e coinvolgenti nel capoluogo etneo.

Cosa fare a Catania? Weekend pieno di novità. Ecco gli eventi consigliati dalla redazione di LiveUnict per questo fine settimana di giugno.

Cosa fare a Catania: Umbertata 2023

Domenica 11 dalle 10:00 a mezzanotte in Piazza Umberto a Catania ci saranno tanti eventi in occasione dell’Umbertata 2023.

Dalle 10:00 alle 13:30 , la piazza sarà divisa in tre aree-associazioni: la prima gestita dai ragazzi del Liceo Artistico Emilio Greco che terranno una estemporanea di pittura ; la seconda delle associazioni Talita Kum, Accompagnare la genitorialità onlus e Lega Ibiscus onlus che terranno un’ area gioco per i più piccoli ; la terza di Scuola Sartori che terrà un laboratorio di Yoga . Infine, la società culturale Dante Alighieri terrà una passeggiata culturale con partenza da Pizza Umberto per Viale Regina Margherita , alla scoperta delle sue ville liberty.

, presso la sala Loyola della Parrocchia SS Crocifisso dei Miracoli si terrà una . Dalle 17:30 alle 00:00, sul palco tutte le associazioni presenti parleranno delle loro attività in un quadro poliedrico che toccherà tutti i livelli della cultura italiana e non.

Cosa fare a Catania: Cinema a € 3,50 e le arene

Dall’11 al 15 giugno, in occasione dell’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, “Cinema in Festa”, i cinema venderanno i biglietti delle loro sale a 3,50 euro. Inoltre, per tutta l’estate alle arene di Catania (Adua, arena Argentina, Corsaro…) si assisterà alla proiezione di film in seconda visione all’aperto.

Cosa fare a Catania: Mercatino ‘A fera Bio