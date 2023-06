Catania, spacciavano droga dal balcone: 2 arrestati

Spaccio "dal balcone": arrestati un 22enne tunisino e un 16enne italiano. Rinvenute 2 dosi di crack e 675 euro.

Era una “piazza di droga dal balcone” quella depistata dai carabinieri in Via Capo Passero. Oggi, il comando dei carabinieri di Catania ha comunicato di aver arrestato un 22enne tunisino e un 16enne italiano coinvolti in un’attività di spaccio “dal balcone”: il 22enne avvicinava gli automobilisti, prendendo gli ordini e contrattando i prezzi mentre il 16enne confezionava la droga e, affacciandosi dal balcone, la passava al complice.

I militari hanno fatto irruzione in casa dove hanno trovato due dosi di crack e 275 euro (di cui 75 in monete) mentre, nel borsello del 22enne, sono stati rinvenuti ulteriori 400 euro. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto per i due complici disponendo per il 22enne la permanenza in carcere.