730, cos’è e come funziona: i documenti necessari

730, cos'è e come funziona: ecco quali sono i documenti necessari da presentare per poter compilare il modello.

730: cos’è questo modello e in cosa consiste? Molto spesso, quando si parla di 730 è comune che ci si confonda e che si sviluppino preoccupazioni perché appare come una procedura difficile da comprendere e portare a termine. Infatti, si tratta di un modello che ha a che fare con la propria situazione fiscale e non sempre è facile occuparsene da soli. A tal proposito, è importante avere alcune informazioni fondamentali a riguardo, in modo tale da arrivare preparati alle scadenze da rispettare per poter presentare il 730. Ecco quindi una breve guida su cos’è il 730, le date da tenere a mente e i documenti necessari per compilarlo.

730: in cosa consiste

In termini semplici, il 730 è un modello che viene utilizzato sul territorio italiano per portare a termine la procedura della dichiarazione dei redditi. Si tratta di una tipologia di procedura introdotta negli anni ’90. Normalmente, per chi presenta il modello 730, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile anche per chi presenta il modello Redditi, ma i contribuenti non sono obbligati a utilizzare il modello precompilato.

Le scadenze da rispettare

Un passaggio fondamentale da tenere a mente quando si tratta del modello 730 è senza dubbio quello di ricordare le scadenze. Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2 maggio scorso era possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2023. Giorno 30 giugno è invece l’ultimo per il versamento di saldo e primo acconto riguardo i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

Infine, il 2 ottobre è la scadenza per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web, mentre il 30 novembre è l’ultimo giorno per la presentazione del modello Redditi precompilato.

Modello 730: i documenti necessari

Ma quali sono i documenti necessari per la presentazione del 730? Ecco l’elenco di alcuni dei documenti utili e dei campi per i quali sarà necessario produrre della documentazione: