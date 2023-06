Sicilia, tenta di vendere pappagallini con ali mozzate a turisti: 18enne denunciato

Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dai Carabinieri per aver tentato di vendere dei pappagallini con le ali tarpate a dei turisti.

I fatti si sono svolti ad Ortigia, nella città di Siracusa, dove i carabinieri hanno denunciato un 18enne per maltrattamento di animali. Infatti, il giovane è stato colto sul fatto dai militari mentre cercava di vendere ai turisti degli esemplari di pappagallini di razza “cocorito”. In aggiunta, ai volatili erano state tarpate le ali per impedirgli di volare.

La pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia ha colto il ragazzo in piazza Duomo e per lui è scattata la denuncia per maltrattamento di animali. Inoltre, i due pappagallini oggetto della tentata vendita sono stati sequestrati e affidati ad un centro veterinario per offrire loro l’opportuna assistenza.