Elezioni amministrative 2023: ad Acireale ballottaggio Barbagallo-Garozzo

Elezioni amministrative 2023: i cittadini acesi saranno chiamati nuovamente alle urne. Ad Acireale sarà, infatti, ballottaggio tra Roberto Barbagallo e Nino Garozzo.

Elezioni amministrative 2023: Acireale non ha ancora il nuovo sindaco. Il primo turno si è, infatti, concluso con un nulla di fatto e domenica 11 e lunedì 12 giugno Roberto Barbagallo e Nino Garozzo si contenderanno, al ballottaggio, il posto di primo cittadino del Palazzo Municipale di Acireale. Si tratta di 2 volti già noti, avendo già ricoperto l’incarico in passato.

Barbagallo, sostenuto da 8 liste (Acireale Riparte, L’8 per Acireale, Acireale Vale!, Insieme per Acireale Vento di Cambiamento, Acireale 2030, Roberto Barbagallo Sindaco, Acireale E’ Viva, Lavoro Solidarietà e Progresso) può farsi forza dei punti di vantaggio già ottenuti in questo primo turno, con 10.147 voti pari al 34,3%, 8 in più rispetto a Garozzo, sostenuto da 6 liste (Prima l’Italia, Democrazia Cristiana, Sud chiama Nord Cateno De Luca per Acireale, Fratelli d’Italia, Curiamo Acireale, Garozzo Sindaco), che si piazza dietro di lui, con 7.865 preferenze, pari al 26,5%. A seguire, Nino Nicotra con 6.404 voti, pari al 21,65%, e Francesco Fichera con 5.159, pari al 17,7%.

La percentuale finale dei votanti è stata del 66,03 %.

I cittadini acesi dovranno, dunque, recarsi nuovamente alle urne per il ballottaggio in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno.