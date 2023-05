Catania, spaccio di droga e furti a San Cristoforo: 7 denunce

Controlli dei carabinieri nel quartiere di San Cristoforo. Oltre a spaccio di droga e furti, riscontrati anche allacci abusivi alla rete elettrica.

Controlli intensi dei carabinieri nel quartiere di San Cristoforo a Catania. I militari hanno denunciato un 45enne residente in via Bartolomeo Altavilla, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo era in possesso di circa 55 grammi di marjuana con il materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione.

Non solo spaccio di droga. I carabinieri hanno individuato diversi allacci abusivi alla rete elettrica, a seguito dei quali sono scattate denunce per furto aggravato di energia elettrica nei confronti di 6 persone, nello specifico 2 nigeriani di 31 e 25 anni e un 46enne catanese titolare di una macelleria, in via Belfiore.

Allacci abusivi anche in via del Principe e via Toledo che sono costati la denuncia a una donna di 38 anni e un 30enne, proprietari di due abitazioni, e una 71enne. Gli allacci diretti sono stati rimossi da personale specializzato Enel, che ha ripristinato le condizioni di sicurezza compromesse.

Controlli anche per quanto riguarda la circolazione stradale. Il bilancio è di 13 sanzioni amministrative ed il sequestro amministrativo di 6 veicoli, su una quarantina di mezzi sottoposti ad accertamenti.