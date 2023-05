Catania, rimodulate scadenze Tari: le nuove date

Catania, approvata delibera proposta dalla Ragioneria generale riguardante le scadenze Tari. Ecco le date delle nuove scadenze.

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera proposta dalla Ragioneria generale riguardante le scadenze Tari.

Il documento che ha ottenuto il via libera dell’Assemblea, con 23 favorevoli e due astenuti, è la rimodulazione delle scadenze per il versamento della Tari, con la modifica dell’articolo 5 capo I (disciplina generale) del regolamento sull’imposta unica comunale (Iuc) che era stato approvato con deliberazione consiliare del 10 giugno 2014.

Sulla base delle nuove disposizioni, il versamento della Tari, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, è previsto in 3 rate, delle quali due di acconto e la terza a saldo, secondo queste scadenze: