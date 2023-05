Tangenziale di Catania, lavori per ripristino barriera: data e orari chiusura

Tangenziale di Catania: prevista la chiusura della corsia di sorpasso per permettere il ripristino di una barriera spartitraffico incidentata.

Prevista una nuova chiusura sulla Tangenziale di Catania: secondo quanto comunicato dall’Anas, sarà necessario procedere con dei lavori di manutenzione di una barriera incidentata. In particolare, l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade ha reso noto che dalle ore 20 di venerdì 26 alle ore 12 circa di sabato 27 maggio sarà necessario intervenire lungo la carreggiata in direzione sud della Tangenziale Ovest di Catania, tra gli svincoli di San Giorgio e A19.

I lavori, che saranno svolti nella notte, prevederanno la sostituzione di 23 metri di barriera spartitraffico, danneggiata in seguito all’impatto con un mezzo pesante. Per effettuare la manutenzione della barriera, sarà necessario chiudere la corsia di sorpasso per circa dieci ore, in modo da permettere la maturazione della resina utilizzata durante l’intervento.