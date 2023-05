Vinicio Capossela annuncia tour autunnale: 3 tappe in Sicilia

Vinicio Capossela, cantautore e polistrumentista italiano, arriva in Sicilia con 3 tappe del tour autunnale. Di seguito i dettagli.

Vinicio Capossela, cantautore e polistrumentista italiano, porta il suo tour anche in Sicilia con 3 tappe. Dopo lo speciale concerto di presentazione al Conservatorio di Milano lo scorso 20 aprile e l’annuncio di una serie di concerti in programma in primavera ed estate, sono state così infatti svelate le date tour autunnale dell’artista che porterà le “Tredici canzoni urgenti in teatro”.

La tournée “Con i tasti che ci abbiamo” debutterà a ottobre nei principali teatri italiani e avrà come radio ufficiale Radio Capital.

L’artista si esibirà in Sicilia in 3 tappe, nelle seguenti località:

Messina , 28 ottobre ore 21:00, teatro Vittorio Emanuele;

, 28 ottobre ore 21:00, teatro Vittorio Emanuele; Catania, 29 ottobre ore 21:00 al teatro Bellini ;

; Palermo, 30 ottobre ore 21:00 al Golden.

Per comprare i biglietti è possibile acquistare le prevendite partire dall’11 maggio alle ore 14:00 sui principali circuiti di prevendita, come Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket, Diyticket e bigliettoveloce.it.