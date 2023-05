Colpo da quasi 63 mila euro sventato nel Catanese: arrestato 19enne pregiudicato

Due pattuglie della sezione radiomobile di Catania sono intervenute presso un distributore di carburanti, dove si era segnalata la presenza di 3 persone incappucciate.

La scorsa notte, due pattuglie della sezione radiomobile di Catania sono intervenute a San Giovanni la Punta, dove hanno sventato un furto con spaccata presso un distributore di carburanti.

I militari erano stati infatti chiamati da alcuni cittadini, che avevano segnalato la presenza di tre persone incappucciate nei pressi del distributore. Il 112 è immediatamente intervenuto sul posto, notando un’autovettura di colore rosso, del tipo Alfa Romeo Giulietta, dinanzi alla saracinesca degli uffici dell’area di servizio, utilizzata dai ladri per infrangere la vetrata dello stabile. I colpevoli, una volta all’interno, hanno poi forzato la cassa e, alla vista delle pattuglie, sono scappati. Solo uno dei tre è stato bloccato dopo una colluttazione.

L’auto utilizzata dai ladri è stata ritrovata ancora con il motore acceso e al suo interno sono state rinvenute delle banconote, alcune dentro uno zainetto, altre sparse sui sedili. Trovati anche una motosega ed altri arnesi da scasso. Il denaro recuperato è pari a 62 mila e 860 euro: l’intera somma è stata riconsegnata al gestore della stazione di servizio che, nonostante i danni all’ufficio, era sollevato di non aver perso una cifra così considerevole di soldi.

Inoltre, gli accertamenti sul veicolo hanno permesso di risalire al proprietario, che ne aveva denunciato il furto il 7 aprile scorso: l’auto gli verrà riconsegnata dopo gli accertamenti del caso.

Il ladro catturato è un 19enne pregiudicato, che è stato portato in caserma e identificato. Adesso dovrà rispondere di furto aggravato in concorso, ricettazione in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui sono stati disposti per gli arresti domiciliari.