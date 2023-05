Catania, lavori in corso in città: predisposto piano viario alternativo

A causa di alcuni lavori in corso, tra cui il rifacimento del basolato lavico in via Spadaro Grassi, è stato predisposto piano viario alternativo.

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del basolato lavico in via Spadaro Grassi, strada di collegamento tra le vie Garibaldi e vie Vittorio Emanuele nei pressi della Pescheria, è necessario interdire alla circolazione viaria la stessa arteria e per questo è stato stabilito un nuovo piano viabile temporaneo di circa tre settimane, ossia la presunta durata degli interventi dei manutentori specializzati.

Oltre al divieto di transito per tutti i veicoli, in via Spadaro Grassi, l’Ufficio del traffico Urbano ha anche stabilito il senso unico di marcia per tutti i veicoli, in via Vittorio Emanuele II, nel tratto e nel senso da via Spadaro Grassi a via San Giuseppe al Duomo.

Si ripristina temporaneamente il doppio senso di marcia in via Vittorio Emanuele II, limitatamente al tratto compreso tra la via Santa Maria della Lettera e la via San Giuseppe al Duomo. Infine, viene consentito l’utilizzo della corsia riservata ai bus e taxi di via Giuseppe Garibaldi, limitatamente al tratto compreso tra la piazza Giuseppe Mazzini e la via San Martino, ai residenti del suddetto tratto di strada e della via San Martino.