Sicilia, discarica abusiva con rifiuti nocivi: 3 denunciati

Sicilia, i carabinieri hanno rinvenuto una discarica abusiva con rifiuti tossici e nocivi per l'ambiente. Denunciate 3 persone per danno ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata.

I carabinieri della Stazione di Pachino hanno denunciato due uomini, di 29 e 63 anni, e una donna, di 59 anni, per violazione di norme ambientali.

I 3, infatti, avrebbero scaricato rifiuti nocivi di ogni tipo (elettrodomestici, batterie, scarti edilizi, componenti di autovetture, pneumatici logori, bollitori elettrici, reti metalliche) su un fondo agricolo assolutamente non omologato causando un importante danno all’ambiente circostante.

Il terreno, che si estende per oltre mille metri quadri, è stato posto sotto sequestro dal comando dei carabinieri. I tre denunciati dovranno rispondere all’Autorità giudiziaria aretusea delle violazioni del Codice dell’Ambiente in merito all’inquinamento sconsiderato causato e alla gestione di rifiuti non autorizzata.