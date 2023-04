Catania, tratto della zona industriale a traffico limitato per lavori: le date

Un tratto della zona industriale di Catania sarà a transito limitato per alcune settimane: ecco di quale si tratta e quali sono le date del provvedimento.

Nuove modifiche al traffico della zona industriale di Catania per quanto riguarda il mese di maggio: infatti, dal 2 al 31 maggio la strada provinciale 69/I sarà a transito limitato per consentire alcuni lavori che saranno effettuati dalla società Terna Rete Italia S.p.A.

In particolare, i lavori in questione riguarderanno gli scavi per la posa di un elettrodotto e per tale ragione, la Città metropolitana di Catania ha emesso l’ordinanza di traffico limitato per la zona interessata. Secondo la decisione della Città metropolitana di Catania, nel tratto interessato sarà posizionata l’opportuna segnaletica stradale, previsto il divieto di sorpasso, il limite di velocità a 30 km/h e la presenza di un’unica corsia e di deviazioni di carreggiata tra la III Strada e la VIII Strada.

Sarà Terna Rete Italia S.p.A. a farsi carico della vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità e sarà in ogni caso lasciato libero l’accesso ai veicoli di soccorso.