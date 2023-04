Ponte sullo Stretto: UE disposta a coprire 50% costi per studi su impatto ambientale

L'Unione Europea ha dichiarato di essere disposta a coprire il 50% dei costi per gli studi e gli aggiornamenti sull'impatto ambientale del progetto.

Si torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina: il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha replicato a quanto affermato ieri al presidente dell’Anac, sostenendo che il Ponte dello Stretto è un diritto degli italiani. Infatti, durante il question time, il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, avrebbe sostenuto che intorno alla questione del ponte ci sarebbero troppi vantaggi ai privati senza obblighi.

Tuttavia, un’altra novità importante è quella che è arrivata da Bruxelles: l’UE si sarebbe dichiarata disposta a coprire il 50% dei costi per l’aggiornamento degli studi sull’impatto ambientale del Ponte sullo Stretto. A spiegarlo è stato il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo Pat Cox, intervenuto al Mit per un incontro con il vicepremier e ministro Matteo Salvini al quale erano presenti anche i governatori di Calabria e Sicilia Renato Schifani e Roberto Occhiuto.

Inoltre, secondo quanto riportato da fonti del Mit, Cox tornerà in Italia a ottobre e avrebbe proposto un incontro da svolgere a Bruxelles per approfondire il dossier anche a livello tecnico.