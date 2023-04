Maltempo in Sicilia: dalla Regione il via a iter per aiuti a zone alluvionate

La Regione ha dato il via all'iter per fornire gli aiuti ai territori di Caltanissetta e Ragusa colpiti da forte maltempo lo scorso febbraio.

In seguito agli avversi eventi climatici che, tra il 9 ed il 10 febbraio scorsi, hanno creato gravi danni nella Sicilia sud-orientale, da poche ore la giunta regionale ha approvato l’iter per la richiesta di aiuti finanziari in favore delle imprese agricole delle province di Caltanissetta e Ragusa.

Infatti, agli inizi di febbraio di quest’anno, il territorio nisseno è stato colpito da un forte maltempo, con piogge alluvionali e vento che, nell’arco di 24 ore, hanno causato ingenti danni non soltanto a scorte e produzioni agricole – distrutte, tra le altre, le coltivazioni di uva e grano duro – ma perfino ad infrastrutture, tra le quali sono stati indicati dissesti ai terreni e danni ad impianti agricoli ed attrezzature. Gli imprenditori locali hanno dunque inviato un alto numero di segnalazioni e richieste di aiuto economico ai rispettivi ispettorati, i quali hanno proposto la proroga della declaratoria per calamità naturale e calcolato un ammontare complessivo pari a 185 milioni di euro di danni.

La giunta della Regione Siciliana ha dunque dato l’ok al procedimento per la richiesta di tali aiuti che, adesso, verrà inviato al Ministero dell’Agricoltura in attesa di risposta positiva.