Lampedusa, notte di sbarchi: barchino si capovolge e muore un migrante

Lampedusa, un migrante è morto dopo che il barchino che lo trasportava, con a bordo altre 55 persone, si è ribaltato. Forse non sapeva nuotare

Gli sbarchi a Lampedusa continuano, e stavolta è finita in tragedia. Nella notte, al molo Favaloro, quello dedicato all’arrivo dei migranti, è arrivato un barchino in ferro di circa 8 metri su cui viaggiavano 56 migranti. Ma uno di loro era senza vita. Secondo quanto ricostruito durante le operazioni di soccorso, il barchino si sarebbe ribaltato alla vista dei soccorsi. I migranti si sarebbero spostati contemporaneamente causandone il naufragio, che è costato la vita ad un uomo che probabilmente non sapeva nuotare. Gli uomini della Guardia costiera hanno tratto in salvo gli altri 55 migranti, tra questi anche 11 donne e 4 minori.

Ma non si è trattato dell’unico gruppo giunto a Lampedusa questa notte. In poche ore, infatti, sono giunti altri 209 migranti in un barchino in ferro alla deriva a circa 13 miglia dalle coste dell’isola, portando a 374 persone il numero complessivo degli arrivi in appena 24 ore. Di questi 209, 43, tra cui 12 donne e 3 minori, sono stati soccorsi da una motovedetta dell’assetto Frontex. Arrivate, inoltre, 3 carrette, intercettate dalla Capitaneria di porto, con a bordo 37 (tra cui 8 donne), 41 (tra cui 5 donne) e 33 (tra cui 7 donne e 8 minori) migranti.

Nuova ondata che mette nuovamente in crisi l’hotspot, ora gestito dalla croce rossa, dove i migranti ospitati sono 700, su una disponibilità di 400 posti. Ieri sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, in 230 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.